Giroud-Juve, si può: il francese può liberarsi in saldo

Tra i tanti nomi vagliati per l’attacco della Juve anche quello di Olivier Giroud: il francese avrebbe un jolly per liberarsi dal Chelsea in saldo

Tanti nomi sulla lista di Paratici, tra cui quello di Olivier Giroud. Il francese, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe liberarsi in saldo già a gennaio. I primi contatti, come rivela Tuttosport, ci sono già stati e c’è anche ottimismo per poter riuscire a chiudere l’affare.

Dopo aver rifiutato Roma e Fiorentina, l’attaccante potrebbe accettare la destinazione bianconera. E avrebbe un jolly per liberarsi in saldo già a gennaio.