La Lazio a caccia di un altro bomber da affiancare a Immobile. Nel mirino c’è nuovamente Oliver Giroud, nel mirino anche dell’Inter

Non solo l’Inter. Anche la Lazio torna prepotentemente su Olivier Giroud, già nel mirino del club biancoceleste nelle ultime finestre di mercato.

Simone Inzaghi avrebbe richiesto a Lotito un altro centravanti di livello da affiancare ad Immobile, con la dirigenza laziale che si sarebbe attivata nuovamente per portare nella Capitale il centravanti francese come scrive il portale Todofichajes.com. La Lazio avrebbe offerto un accordo fino al giugno 2023 per il giocatore, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Giroud cerca più spazio al Chelsea in vista dei prossimi Europei, con il patron Lotito che verserebbe un indennizzo di 2,5 milioni per liberare a gennaio il nazionale transalpino, in scadenza di contratto a giugno con i ‘Blues’.