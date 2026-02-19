Giudice Sportivo Serie A, non solo Allegri: stop anche per Nico Paz! Le decisioni

Giudice Sportivo Serie A, non solo Allegri: stop anche per Nico Paz! Tutte le decisioni dopo il recupero del 24° turno di Serie A

Il recupero della quinta giornata di ritorno tra la compagine milanese e i lariani lascia pesanti strascichi disciplinari. Le decisioni delle autorità calcistiche hanno ridisegnato gli scenari per le prossime sfide ufficiali. La tesa gara disputata allo stadio di San Siro ha prodotto conseguenze significative, costringendo entrambe le formazioni a fare i conti con assenze importanti in vista degli imminenti impegni sportivi in calendario.

Nessuna multa per i tifosi del Diavolo

Il comunicato ufficiale diffuso dalle sedi istituzionali ha fatto luce sugli episodi più controversi. Per quanto riguarda il Milan, c’è un importante sospiro di sollievo sul fronte del tifo. Nonostante i caldi sostenitori del Diavolo abbiano utilizzato svariato materiale pirotecnico nel proprio settore specifico, introducendo petardi, bengala e fumogeni, il club meneghino non subirà alcuna sanzione economica. Le autorità preposte hanno ritenuto applicabili le attenuanti previste dalle normative vigenti, graziando integralmente la società lombarda.

Lo stop di Allegri e le tensioni a bordocampo

Le brutte notizie per i Rossoneri arrivano però direttamente dalla panchina. Massimiliano Allegri, esperto e navigato allenatore livornese, è stato clamorosamente squalificato per un turno di campionato. Il carismatico tecnico della compagine meneghina ha pagato a caro prezzo un’accesa discussione avvenuta nelle concitate battute finali della gara, precisamente intorno al trentaquattresimo minuto della ripresa. In quel frangente, il mister ha abbandonato irregolarmente l’area tecnica per un confronto fin troppo animato con un membro dirigenziale della squadra avversaria.

Le sanzioni per la formazione lariana

La situazione disciplinare risulta complicata anche in casa del Como. I Biancoblu dovranno rinunciare per una giornata a Nico Paz, talentuoso e guizzante trequartista argentino. Il geniale fantasista dei Lariani, trovandosi già in regime di diffida, ha rimediato un’ammonizione fatale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, facendo scattare lo stop automatico. Oltre all’assenza del gioiello offensivo, la formazione comasca perde temporaneamente due figure tecniche. Il giudice ha fermato per un turno Diego Perez Castillo, focoso collaboratore punito per aver contestato l’operato arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva e generando forte tensione, e Davide Cattaneo, team manager della società, anch’egli sanzionato dopo i nervosi minuti vissuti a bordocampo.