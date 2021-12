Globe Soccer Awards: premio Innovation Award per la Serie A

Premio per la Serie A ai Globe Soccer Awards 2021. La Serie A premiata per l’Innovation Award: ritira il premio Luigi De Siervo

Un premio anche per la Serie A ai Globe Soccer Awards 2021 in corso di svolgimento a Dubai. Sorride dunque anche la Lega perché la Serie A ha vinto il primo Innovation Award, un premio sicuramente importante assegnato per l’innovazione e per la crescita del calcio italiano non solo in campo ma anche fuori.

A ritirare il premio l’a.d. Luigi De Siervo. L’innovazione per quanto riguarda la Serie A prende forma a Lissone, non solo con il centro VAR definito ‘futuristico’. Vengono gestiti oltre 7 milioni di subscribers. La bistrattata Serie A dunque all’avanguardia!