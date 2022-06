Tutti pazzi per Gnonto: anche il Sassuolo si iscrive alla corsa per il talento della Nazionale italiana

Willy Gnonto è l’uomo del momento dopo la grande serata di Italia Germania: sull’ex prodigio dell’Inter si infittisce la concorrenza in chiave calciomercato.

Il talento classe 2003 rischia di essere un grande rimpianto per i nerazzurro che ora vedonocrescere a dismisura le quotazioni dell’attaccante cresciuto a Baveno. Su di lui è vivo l’interesse della Bundesliga, con Friburgo e Hoffenheim in pole position, mentre dalla Serie A ecco il Sassuolo pronto in prima fila. A riportarlo, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.