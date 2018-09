Il Sassuolo sale in classifica e Di Francesco è il grande protagonista: due assist e un gol di tacco, forse irregolare

Dalle polemiche all’estasi. Dopo il putiferio suscitato dallo sputo di Douglas Costa e dalle presunte frasi dell’attaccante classe ’94, Federico Di Francesco ha risposto sul campo. Due assist e un gol che hanno portato il Sassuolo alla vittoria per 3 a 1 contro l’Empoli. Prima una grande azione corale con il passaggio decisivo per il pareggio di Boateng, poi un grande calcio d’angolo che ha permesso a Ferrari di insaccare. Infine, all’85’ la gioia personale: grande cavalcata di Lirola sulla destra e passaggio al centro per l’ex Bologna che di tacco insacca alle spalle di Terracciano. Gran gol, se non fosse che l’azione sembra irregolare: sull’aggancio di Lirola, la palla sembra uscita dal campo. Il Var è stato interpellato ma il gol è stato convalidato. In ogni caso, un ottimo modo di reagire alle critiche per il giovane attaccante: Sassuolo sempre più in alto in classifica e Di Francesco grande protagonista.