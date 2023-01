Gol Felipe Anderson, la Lazio in vantaggio sul Bologna, con i biancocelesti bravi a sfruttare l’errore in uscita dei rossoblù

Lazio in vantaggio nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna grazie alla rete di Felipe Anderson.

Errore in uscita di Sosa che si fa rubare palla da Pedro, lo spagnolo entra in area e serve il più facile degli assist per la rete del brasiliano.