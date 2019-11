Golden Boy 2019: vincitore, come funziona e quando sarà assegnato

‘Tuttosport’ ha comunicato il vincitore del Golden Boy 2019: trionfa João Felix, fra i 20 finalisti c’erano anche tre italiani

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’, la mattina di mercoledì 27 novembre, ha annunciato che il vincitore del Golden Boy 2019, il premio che consacra il miglior giovane Under 21 dell’ultimo anno, giunto alla sua 17ª edizione, è l’attaccante portoghese dell’Atletico Madrid João Felix. Nell’elenco dei 20 finalisti figuravano anche 3 giocatori italiani, di cui due militano in Serie A e uno in Premier League: il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, il centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo e l’attaccante dell’Everton Moise Kean. Sono stati rispettati dunque i pronostici della vigilia, che vedevano in João Felix, acquistato dai Colchoneros in estate per l’imponente cifra di 120 milioni di euro, il grande favorito.

Golden Boy 2019, come funziona?

Lo scorso 15 giugno il quotidiano ‘Tuttosport’ ha pubblicato il listone iniziale di 100 candidati al premio Golden Boy 2019. Ogni 15 del mese la lista è stata progressivamente ridotta di 20 unità, fino ad arrivare ai 20 finalisti annunciati il 15 di ottobre.

Da casa i lettori potevano votare sul sito del quotidiano torinese il loro candidato preferito, indirizzando quello che sarà poi il voto della giuria, composta da 40 esperti di calcio internazionale delle più prestigiose testate europee, più i Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (‘Tuttosport’, ‘Corriere dello Sport-Stadio’ e ‘La Gazzetta dello Spor’t) e i direttori delle principali tv della penisola (‘Rai’, ‘Mediaset’, ‘Sky’, ‘LA7’ e ‘DAZN’).

La decisione finale e l’ultima parola spettava in ogni caso alla giuria di esperti, ma in ogni caso sarà parallelamente consegnato anche il ‘Web Golden Boy’, che andrà al giovane talento Under 21 più cliccato dai tifosi. Le votazioni sono state chiuse alla mezzanotte di lunedì 25 novembre 2019.

Quando e dove verrà assegnato il premio?

Il Golden Boy 2019 sarà assegnato lunedì 16 dicembre 2019 nello Spazio OGR di Torino. Ad aggiudicarsi l’edizione 2019 del Golden Boy è stato l’attaccante dell’Atletico Madrid João Felix, mentre la passata edizione ha visto il trionfo del centrale difensivo olandese dell’Ajax Matthijs de Ligt, che in estate è poi stato acquistato dalla Juventus per 85 milioni e mezzo di euro complessivi. Il giocatore bianconero, classe 1999, figurava anche fra i 20 finalisti del 2019.

I 20 finalisti

Matthijs DE LIGT, JUVENTUS, Leiderdorp (Ola), 12 agosto 1999, olandese, difensore Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN MONACO, Buduburam (Gha), 2 novembre 2000, canadese-liberiano, attaccante Gianluigi DONNARUMMA, MILAN, Castellammare di Stabia (NA, Ita), 25 febbraio 1999, italiano, portiere Ansu FATI, BARCELLONA, Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, attaccante Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista Mattéo Olié GUENDOUZI, ARSENAL, Poissy (Fra), 14 aprile 1999, franco-marocchino, centrocampista Erling Braut HÅLAND, RED BULL SALISBURGO, Leeds (Ing), 21 luglio 2000, anglo-norvegese Kai HAVERTZ, BAYER LEVERKUSEN, Aquisgrana (Ger), 11 giugno 1999, tedesco, centrocampista Siqueira JOÃO FÉLIX, BENFICA / ATLETICO MADRID, Viseu (Por), 10 novembre 1999, portoghese, attaccante Dejan JOVELJIC, EINTRACHT FRANCOFORTE, Bijeljina (Bos), 7 agosto 1999, serbo-bosniaco, attaccante Moise Bioty KEAN, EVERTON, Vercelli (Ita), 28 febbraio 2000, italo-ivoriano, attaccante Kang-in LEE, VALENCIA, Incheon (Kor), 19 febbraio 2001, sudcoreano, attaccante Andrij Oleksijovyc LUNIN, VALLADOLID, Krasnohrad (Ucr), 11 febbraio 1999, ucraino, portiere Danyell MALEN, PSV EINDHOVEN, Wieringen (Ola), 19 gennaio 1999, olandese, attaccante Mason Tony MOUNT, CHELSEA, Portsmouth (Ing), 10 gennaio 1999, inglese, centrocampista Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID, Osasco (SP, Bra), 9 gennaio 2001, brasiliano, attaccante Jason Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND, Londra (Ing), 25 marzo 2000, anglo-trinidadiano, attaccante Ferrán García TORRES, VALENCIA, Foios (Spa), 29 febbraio 2000, spagnolo, attaccante José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID, São Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante Nicolò ZANIOLO, ROMA, Massa (Ita), 2 luglio 1999, italiano, centrocampista

Albo d’Oro Golden Boy