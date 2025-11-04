 Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista - Calcio News 24
Ultime Notizie

Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 minuti ago

on

By

Al-Khelaifi

Board of Legends Awards, le assegnazioni degli altri premi aspettando quello che sarà il Golden Boy

Nella giornata del Golden Boy, ovviamente non è stata esente da premi molto importanti e aspettando il vincitore definitivo, ecco le varie premiazioni.

Board of Legends Awards

Miglior presidente – Nasser Al-Khelaifi

Miglior dirigente – Luis Campos

Golden Player Woman – Leah Williamson

Golden Player Man – Diogo Jota

European Golden Girl Absolute Best- Michelle Agyemang

Best Agent – Ali Barat

Italian Golden Girl – Eva Schatzer

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A

Ultime Notizie

