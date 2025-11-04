Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista - Calcio News 24

Ultime Notizie
Golden Boy, ecco le altre premiazioni tra presidenti, dirigenti e giocatori (Women comprese). La lista
Board of Legends Awards, le assegnazioni degli altri premi aspettando quello che sarà il Golden Boy
Nella giornata del Golden Boy, ovviamente non è stata esente da premi molto importanti e aspettando il vincitore definitivo, ecco le varie premiazioni.
Board of Legends Awards
Miglior presidente – Nasser Al-Khelaifi
Miglior dirigente – Luis Campos
Golden Player Woman – Leah Williamson
Golden Player Man – Diogo Jota
European Golden Girl Absolute Best- Michelle Agyemang
Best Agent – Ali Barat
Italian Golden Girl – Eva Schatzer
