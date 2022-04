Gollini: «Non mi aspettavo che l'Atalanta mi cedesse. In Italia sei giudicato...»

Il portiere del Tottenham Gollini ha parlato dell’addio all’Atalanta e della sua vita in Inghilterra

Pierluigi Gollini, portiere del Tottenham, in una intervista a Sportweek ha parlato dell’addio all’Atalanta e della sua vita a Londra.

CESSIONE ATALANTA – «Non mi aspettavo che l’Atalanta mi cedesse, ma lo ha fatto per crescere ancora. Non è facile passare da giocare in Champions alla panchina. Però ti migliora e Lloris mi ha stupito per l’umiltà».

VITA INGLESE – «Avendo già vissuto in passato qua per me è stato un trasferimento normale. Qui a nessuno importa di come mi vesto, di quanti gioielli indosso. In Italia vieni giudicato prima come personaggio e poi come calciatore».

CONTE – «Il mister ha portato tutto ciò che mancava al gruppo e anche al club».