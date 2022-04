Gosens: «Con Perisic vado d’accordo ma è inevitabile che…». Le parole dell’esterno dell’Inter

n una lunga intervista concessa a 11 Freunde, l’esterno dell’Inter, Robin Gosens si è raccontato, dall’esperienza all’Atalanta fino al suo primo gol e al rapporto con Perisic:

ARRIVO ALL’INTER – «Ovviamente, non mi sono presentato dicendo “Ciao, io sono quello nuovo”. La maggior parte dei giocatori sapeva chi ero dopotutto e ha detto semplicemente: “Ciao Robin, benvenuto”. Ma tutti conoscono quel momento in cui appari per la prima volta da qualche parte e non sai come reagiranno le persone a te. Il più delle volte è per metà oscuro, perché tutti all’inizio sono tutti amichevoli o almeno fingono di essere amichevoli. Poi diventa più difficile quando inizia la vita normale. Nel mio caso, quando mi siedo al mio posto nello spogliatoio, spero che uno dei nuovi colleghi parli con me. Questa volta non è stato un problema perché conoscevo già molti ragazzi e c’era molto interesse reciproco».

ATALANTA – «Quando sono arrivato all’Atalanta cinque anni fa mi è venuta voglia di sprofondare nel terreno, ero così a disagio per la situazione. Anche ora a raccontarlo mi viene la pelle d’oca. Ero completamente fuori dalla mia comfort zone, non sapevo quali fossero le regole e come dovevo comportarmi coi ragazzi».

PERISIC – «Dopotutto, vengo a prendere il posto di qualcuno, che di solito produce energia negativa. Nel mio caso, non ho solo grande rispetto per la carriera di Ivan Perisic, che è un grande giocatore. Ci siamo trovati subito molto d’accordo, anche se ovviamente mi piacerebbe diventare un giocatore che abbia regolarità di impiego e questo inevitabilmente andrebbe a sue spese».

