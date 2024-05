Le parole del tecnico giallorosso Gotti in vista della sfida SALVEZZA tra il suo Lecce e il Cagliari di Claudio Ranieri. La conferenza stampa

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa del tecnico del Lecce Luca Gotti in vista della sfida contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Le sue parole:

CAGLIARI-LECCE – «Scontro diretto, giornate che diminuiscono, contesto ambientale vicino alla squadra così come il nostro. Il Cagliari, come noi, andrà alla ricerca di punti decisivi. La preparazione è stata analoga a quella delle settimane precedenti. Cerco stabilità, soprattutto emotiv».

COMPLIMENTI DI RANIERI – «Fanno piacere? Il Lecce visto in queste partite credo gli piaccia davvero, conoscendolo».

SALVEZZA – «Diciamo che il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che possa essere già salvo. Ma la realtà è che oggi non lo è, lo dice la matematica. È l’unico modo giusto di vedere le cose. Svolta all’insegna della calma? La risposta vera è che non lo so. È andato tutto per il verso giusto, però bisogna sapersi attrezzare anche per la pioggia e la tempesta».

SINGOLI – «Ramadani titolare? Direi di si. È stato out una decina di giorni ma sembra non sia successo nulla. Oudin in crescita? L’importante sono le relazioni in campo tra i giocatori. Gradualmente cerco di prendere decisioni adeguate come squadra. Credo che Oudin si stia giovando di questo ragionamento, è molto aiutato dagli altri e dà il suo contributo volentieri in fase difensiva. Poi mette a servizio del gruppo le sue qualità tecniche, particolari: non solo il palleggio. È uno dei giocatori più importanti della categoria per passaggi chiave, significa che ha una velocità importante nella testa. Blin? Tanto importante, ho subito ritenuto fosse importante per una serie di motivi. Il ragazzo porta nel gruppo contributi di positività, di risoluzione dei problemi, sia in campo sia fuori».