Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Venezia: ecco le parole dell’allenatore

«Sappiamo che quella di oggi sarà una partita diversa e che andrà affrontata in certi momenti in modo diverso. È una partita che ci chiederà di non lesinare in corsa, contrasti, forza fisica, in determinazione di quelle componenti che diventano molto importanti nelle partite come quelle di questa sera. Non si può parlare di scommessa vinta con Molina perché la scommessa vinta è un’etichetta che si mette alla fine di un percorso. Il ragazzo nello scorso campionato ha fatto un percorso eccellente. È arrivato senza grandi aspettative dell’ambiente in senso ampio, ha avuto una crescita costante che è culminata nel finale di campionato eccellente con l’Udinese e nella vittoria della Copa America. La vittoria con la Nazionale ha decretato lo status diverso di questo calciatore».