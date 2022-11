Le parole di Gravina sulla scuola italiana degli allenatori: «Abbiamo alcuni tra i migliori tecnici a livello internazionali»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della presentazione del libro Allenatori di Italia scritto da Andrea Santoni e Gianni Marchesini ha parlato della scuola italiana dei tecnici. Di seguito le sue parole.

«Non andremo al Mondiale non perché non ci sono bravi allenatori. Abbiamo sicuramente i migliori a livello internazionale, lo dicono tutti, abbiamo un’ottima scuola, una scuola di formazione importante. Secondo me è mancata un’intuizione progettuale che non ha consentito e non ha permesso un incrocio importante, un incontro fondamentale, il talento con l’opportunità. Purtroppo questo non dipende solo dall’allenatore ma anche da alcune proiezioni in termini di progettualità societaria».