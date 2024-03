Gravina commosso: «Con Barone perdo un amico, amava l’Italia»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dopo la notizia della morte di Joe Barone. Tutti i dettagli

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ricordato Joe Barone con un comunicato ufficiale dopo la notizia della morte del dirigente della Fiorentina.

PAROLE – «Perdo un amico e il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato, un uomo schietto e onesto che si è fatto apprezzare anche e soprattutto per i suoi valori morali. Il suo lascito più bello è la realizzazione dello splendido ‘Viola Park’, che ha seguito in prima persona nei minimi dettagli, un centro sportivo all’avanguardia che rappresenta un vanto per la Fiorentina e per tutto il nostro calcio dove, qualche settimana fa, si è disputata per la prima volta la partita di una nazionale. Non scorderò mai la sua sincera commozione quando gli abbiamo consegnato una maglia dell’Italia, il Paese che amava profondamente».