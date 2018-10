Gravina chiama, Marotta risponde?: «È il profilo giusto per la FIGC»

Il candidato unico alla presidenza Gravina svela: «Abbiamo già parlato e c’è la sua disponibilità»

L’attuale presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e unico candidato alla presidenza della FIGC rilancia con forza un’entrata di Marotta nella Federazione: «ConBeppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di Marotta. Ma se non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione».

Per Marotta nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo all’Inter, tanto che lo stesso Paratici aveva ammesso che non si sorprenderebbe di un possibile accordo tra i nerazzurri e l’ex dg bianconero. A rafforzare questa ipotesi l’incontro avvenuto in Lega tra Steven Zhang (prossimo presidente nerazzurro) e Beppe Marotta dove si sarebbero gettate le basi per un principio d’accordo. Situazione che sarà chiarita nel prossimo cda dell’Inter.