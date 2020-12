Gravina: «La Serie A è ripartita per un senso di responsabilità»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport commentando la ripresa del campionato di Serie A

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport commentando la ripresa del campionato di Serie A avvenuta lo scorso maggio al termine del periodo di lockdown. Queste le sue parole.

RISPOSTA CONCRETA – «C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti».