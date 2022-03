Il Presidente Federale Gravina ha attaccato i club di Serie A dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord nei playoff Mondiali

Il Presidente della FIGC Gravina, ha parlato in conferenza stampa dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Non è mancato un passaggio sui club di Serie A, dopo le polemiche sulla decisione di non rinviare l’ultima giornata di campionato per favorire la preparazione degli Azzurri.

CLUB E NAZIONALE – «Ci sono interessi imprenditoriali legati alle gestione dei club che oppongono sempre grande resistenza alla Nazionale, vista più come fastidio che come opportunità di unione di un paese intero».