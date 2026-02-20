Grazia Kalulu, la Juve richiama un precedente: tre anni fa fu un interista a beneficiarne

Grazia Kalulu, la Juve invoca la grazia: tre anni fa un precedente favorevole per un giocatore dell’Inter

La Juventus ha scelto di passare al contrattacco sul piano legale e istituzionale per porre rimedio a quella che definisce una “acclarata ingiustizia”. Al centro della disputa c’è l’espulsione di Pierre Kalulu nel match contro l’Inter, arrivata per un secondo giallo assegnato in seguito a un fallo inesistente, frutto di una simulazione di Bastoni. Per evitare che il difensore salti la sfida cruciale di domani contro il Como, il club bianconero ha presentato una richiesta ufficiale di grazia al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Il numero uno della Federcalcio può infatti annullare una sanzione sportiva ricorrendo all’articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva. Una mossa straordinaria, che richiama un precedente significativo: il caso di Romelu Lukaku nel 2023. All’epoca, l’attaccante dell’Inter fu espulso nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus per un doppio giallo rimediato dopo un’esultanza polemica verso la curva bianconera, responsabile di insulti razzisti. In quel caso, la grazia fu concessa.

«Considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara; ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione concede la grazia in relazione alla squalifica irrogata dagli organi di Giustizia Sportiva al calciatore Romelu Lukaku».

La Juventus confida che l’evidenza dell’errore tecnico commesso dall’arbitro La Penna — poi fermato dall’AIA — possa rappresentare un motivo altrettanto valido per ottenere un provvedimento d’urgenza. L’obiettivo è chiaro: permettere a Spalletti di avere Kalulu a disposizione già per la delicata gara contro il Como.