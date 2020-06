Griezmann ha le idee chiare: «Voglio chiudere la carriera in MLS»

Antoine Griezmann ha le idee chiarissime sul suo futuro: «Sogno Liga e Champions col Barcellona, i Mondiali e poi andare negli USA»

Antoine Griezmann ha le idee chiarissime sul suo futuro. Il centravanti del Barcellona ha parlato a Los Angeles Times, sottolineando tutta la voglia di giocare in MLS.

FUTURO – «Vincere La Liga e la Champions League con la Barca sarebbe un sogno e anche il mio obiettivo. Poi ci saranno i Mondiali in Qatar, successivamente la MLS. Non so con quale squadra, ma voglio giocare lì. Chiudere la carriera negli USA per me è un obiettivo, giocando bene ed essere importante per quella squadra e lottare per un titolo».

MLS – «Campione del mondo, vincitore di una Champions e poi posso andare e giocare tranquillamente negli Stati Uniti. È il mio itinerario ideale. Se dovesse andare così, firmerei adesso. A 32-33 anni voglio essere in MLS ma dipenderà dai trofei che riuscirò a vincere, dovrò essere ancora presentabile».