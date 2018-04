Grobbelaar «ride ancora» per Roma-Liverpool, finale Champions 1984 vinta ai rigori

Grobbelaar ricorda la finale di Champions League Roma-Liverpool del 1984 vinta ai rigori: in quell’occasione il portiere fece letteralmente impazzire i rigoristi romanisti

Ricordate la performance stravagante di Bruce Grobbelaar nella finale di Coppa Campioni del 1984 persa dalla Roma allo Stadio Olimpico contro il Liverpool? Quest’oggi l’ex portiere dei Reds è tornato sull’accaduto, riaprendo una ferita mai sopita per i tifosi giallorossi, vogliosi di vendicarsi nella semifinale di Champions League del 2018: «Il balletto? Improvvisai. Mi sentivo le gambe come due spaghetti flosci, anche la rete sembrava uno spaghetto e così la mangiai. Sono ancora qui che rido. I fotografi erano impazziti, io strizzavo l’occhio e scuotevo la testa. Così Bruno Conti sbagliò: ho paralizzato la Roma» afferma ai microfoni de La Repubblica.

Da guascone non dimostra di temere il pronostico: «Vincerà il Liverpool e poi anche la finale. Il calcio è una faccenda inglese, mica per niente l’hanno inventato loro. Salah? Bisogna essere matti per vendere un giocatore del genere, oppure aver bisogno di molti soldi. Roma-Barcellona? Non ho visto la partita d’andata, però che noia il Barcellona. Sono contento che qualcuno l’abbia eliminato: il calcio è velocità, corsa, cross e tiri, non palleggio infinito, anche se ormai gli spagnoli hanno un po’ cambiato il loro modo di giocare». Di seguito il video con i calci di rigore di quella finale di Coppa dei Campioni del 1984 persa 2-4 dalla Roma contro il Liverpool dopo l’1-1 ai supplementari.