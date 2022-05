Gualtieri: «Stadi di Roma e Lazio? Vanno presentati i progetti»

Il sindaco Gualtieri è tornato sulla questione degli stadi di Roma e Lazio. Queste le parole del sindaco della capitale

«Al momento è in corso un’interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma, ma ovviamente anche per la Lazio, qualora presentasse un suo progetto. Il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza. Ma non posso dire altro».