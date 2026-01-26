Guardiola, che bordata dell’ex arbitro Graham Scott: «Mi ha letteralmente sollevato da terra! Il cuore ha iniziato a battermi forte…». La ricostruzione dell’episodio

Guardiola, l’ex arbitro Graham Scott ha ricostruito un episodio che ha visto come protagonista l’allenatore del Manchester City

Duro attacco frontale di Graham Scott, ex arbitro di Premier League, nei confronti di Pep Guardiola. In un articolo scritto per il quotidiano The Telegraph, il 58enne inglese ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’allenatore del Manchester City, accusandolo specificamente di esercitare una pressione eccessiva e inappropriata sulla classe arbitrale sia durante che al termine delle partite.

Scott ha rievocato un episodio bizzarro e sorprendente avvenuto quando svolgeva il ruolo di quarto uomo durante una sfida tra Manchester City e Brighton. Verso la fine del match, il tecnico catalano lo colse di sorpresa con un gesto fisico inaspettato.

“Mi si è avvicinato alle spalle e ho sentito il suo corpo premuto contro il mio, prima che le sue braccia mi afferrassero e mi sollevassero letteralmente da terra“, ha raccontato Scott, scendendo nei dettagli. “Il cuore ha iniziato a battermi forte mentre mi sussurrava qualcosa all’orecchio. No, non è l’inizio di un romanzo rosa, ma è esattamente la mia esperienza il giorno in cui Pep Guardiola decise di portare il nostro rapporto a un altro livello“.

L’ex direttore di gara non ha risparmiato critiche nemmeno sul comportamento recente di Guardiola: “La decisione di Guardiola di affrontare l’arbitro a fine partita ha fatto apparire un grande allenatore come una figura insignificante. Sembra che non riesca ad essere sempre amabile, nemmeno quando vince”.

Scott ha poi fatto riferimento alle recenti polemiche arbitrali sollevate dal tecnico: “Sono felice di vedere che tutti i suoi stratagemmi siano falliti. Sabato scorso, contro il Wolverhampton, era furioso e sosteneva che il Manchester City avrebbe vinto ‘nonostante’ gli arbitri. Tuttavia, il suo vittimismo non regge di fronte alle prove. Prima di quella partita, c’erano stati quattro interventi del VAR nei match del City, e tre di questi sono stati a favore della sua squadra”