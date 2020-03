Guardiola: “Il mio corpo non accetta tatuaggi, anche se…” – VIDEO

Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha rivelato una curiosità interessante. Ecco qual è il suo stadio preferito

Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha rivelato una curiosità interessante. In una recente intervista, infatti, l’allenatore dei Citizens ha rivelato qual è il suo stadio preferito, non solo in Inghilterra, ma anche in assoluto:

«Adoro Wembley. Amavo la vecchia struttura e amo quella attuale. Invitatemi quando volete, mi farò trovare qui. Potrei tatuarmelo? Il mio copro non accetta tatuaggi, non sono abbastanza forte (ride, ndr)».