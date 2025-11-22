Guardiola una furia: litiga prima con Guimaraes e poi con un cameramen. Ecco cosa è successo durante Manchester City Newcastle

Guardiola sorprende tutti con una reazione davvero molto dura nei confronti di Bruno Guimaraes e di un cameramen. Ecco cosa è successo

Un finale infuocato ha caratterizzato Newcastle–Manchester City, incontro terminato con la sconfitta per 2-1 dei campioni d’Inghilterra e segnato da un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali. Protagonista, suo malgrado, Pep Guardiola, apparso particolarmente nervoso al termine della partita. Il tecnico catalano, già visibilmente irritato dalla prestazione dei suoi, si è reso protagonista di un battibecco con Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle, al quale si sono poi aggiunte tensioni con un cameraman accorso a riprendere la scena.

Al fischio finale, Guardiola ha raggiunto Guimaraes per un confronto diretto, probabilmente scaturito da alcune frizioni avvenute durante i minuti conclusivi della gara. I toni si sono rapidamente alzati e l’atmosfera è diventata molto tesa. In quel momento un operatore televisivo si è avvicinato per documentare il dialogo concitato, attirando però l’irritazione dello stesso Guardiola. Le immagini catturate dai fotografi presenti a St James’ Park mostrano il tecnico del City avvicinarsi in modo deciso al cameraman, parlando con tono acceso e, nel trambusto, arrivando persino a sollevargli la cuffia dall’orecchio. Non è stato possibile capire cosa abbia detto, ma il gesto e l’espressione del manager non hanno lasciato dubbi sul suo stato d’animo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’episodio ha immediatamente alimentato polemiche e discussioni, considerando quanto Guardiola sia generalmente noto per il suo autocontrollo anche nei momenti più complessi. La frustrazione per la prestazione della sua squadra, tuttavia, sembra aver avuto la meglio questa volta. Il City, infatti, ha faticato per lunghi tratti del match e ha mostrato alcune fragilità non comuni nella gestione del gioco e nella fase difensiva, cosa che ha probabilmente contribuito all’esplosione emotiva del tecnico.

In conferenza stampa, Guardiola ha scelto però di raffreddare i toni, minimizzando l’accaduto e offrendo una versione molto più distesa dei fatti. Alla domanda dei giornalisti sul diverbio, il manager ha risposto: «Ho chiesto cosa fosse successo tra lui e Donnarumma e va bene così. Non è successo niente». Una spiegazione che non chiarisce del tutto la dinamica, ma che evidentemente vuole evitare ulteriori polemiche.

Nonostante il tentativo di smorzare la vicenda, l’episodio resta significativo, evidenziando la pressione che anche un allenatore esperto come Guardiola può avvertire in momenti decisivi della stagione. Resta da vedere se quanto accaduto avrà ripercussioni, ma di certo questo post-partita entrerà nella lunga lista di momenti caldi della Premier League.