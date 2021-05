Guardiola nella storia: 31 trofei da allenatore. E ora il sogno Champions

Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21: si tratta del 31esimo trofeo per Pep Guardiola da allenatore

Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21. Si tratta del 31esimo trofeo per Pep Guardiola nella sua carriera da allenatore, iniziata nel 2007 alla guida del Barcellona B. Il tecnico spagnolo ha vinto ovunque: in Spagna con i blaugrana, in Germania con il Bayern Monaco e infine in Inghilterra con i Cityzens.

Tre volte campione d’Inghilterra, decimo premio da quando è sulla panchina del City. Ma il palmares personale di Guardiola può ampliarsi sabato 29 maggio, quando si disputerà la finale di Champions League contro il Chelsea.