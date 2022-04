Guardiola: «Quanto è bello essere lì con le migliori squadre d’Europa»

Guardiola alla vigilia della semifinale di Champions League: «Real Madrid? Abbiamo voglia di competere con loro»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni.

«Se arriviamo in buona forma? Arriviamo come arriviamo. Intanto è un onore essere qui in semifinale»

«Ci aspettano con il Real Madrid due partite tirate, ma abbiamo affrontato altre partite altrettanto difficili. Abbiamo voglia di competere con loro Ora sento quanto è bello essere lì con le migliori squadre d’Europa. Cercheremo di essere noi stessi, faremo due partite eccezionali per arrivare in finale. Possiamo farlo»

«Stasera, domani, deciderò la formazione. Sono sicuro che alcuni giocheranno in posizioni in cui non sono abituati ma faranno del loro meglio. Walker and Stones? Kyle non si è allenato negli ultimi 10 giorni, John dai tempi di Brighton. Ecco perché, non so se ci saranno. Vediamo come si sentono, domani prendiamo una decisione»