Guardiola: «Questo City è da Champions» – VIDEO

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato in conferenza stampa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai danni del Real Madrid. Ecco le parole del tecnico spagnolo:

«Penso che una delle cose più importanti di oggi è che non abbiamo commesso errori in difesa. In questa competizione quando fai errori lì dietro ti puniscono. Raggiungere i quarti di finale è buono perché abbiamo eliminato il Real Madrid».