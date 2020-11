«Haaland andrà al Liverpool»: sicuro il ds del Salisburgo

Il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, ha parlato del futuro di Erling Haaland: c’è il Liverpool per il norvegese

Cristoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, non ha dubbi sull’ex attaccante della squadra austriaca Erling Haaland. Il portento norvegese, che non smette di stupire anche in Champions League, potrebbe presto cambiare squadra.

Secondo Freund, intervenuto in diretta alla trasmissione Sky90, Haaland è destinato a vestire la maglia del Liverpool, ripercorrendo dunque le orme di Jurgen Klopp e seguendolo ad Anfield.