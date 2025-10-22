Haaland da record: come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol: stasera Mbappé può agganciarlo

Haaland, record da leggenda: eguaglia Cristiano Ronaldo con 12 gare consecutive a segno. Mbappé in corsa, stasera l’aggancio?

Erling Haaland continua a riscrivere i record. Con la rete segnata al Villarreal, l’attaccante norvegese ha trovato il gol per la dodicesima partita consecutiva tra Premier League e Nazionale, eguagliando così il primato di Cristiano Ronaldo. I suoi numeri stagionali sono impressionanti: 27 gol in appena 17 presenze.

L’unica gara in cui il classe 2000 è rimasto a secco risale ad agosto, nella sconfitta interna del Manchester City contro il Tottenham. Il record di CR7, invece, apparteneva alla stagione 2017/18, quando il portoghese andò a segno per 12 match consecutivi tra Real Madrid e Nazionale.

Anche Kylian Mbappé è vicino a questo traguardo: con il gol decisivo in Liga è salito a quota 11 partite consecutive con almeno una rete. Questa sera, contro la Juventus, il francese potrebbe affiancare Haaland e Ronaldo. Curiosamente, anche per lui l’unico stop stagionale è arrivato ad agosto, contro il Mallorca.

