Achraf Hakimi si è presentato ai tifosi nerazzurri attraverso una live chat andata in onda sui canali social dell’Inter. Queste le parole dell’esterno marocchino pronto a far innamorare tutti i tifosi della Beneamata.

INTER – «Ho scelto l’Inter perchè penso che come allena Conte e il suo stile di gioco sarà molto buono per me e per la squadra. Credo che raggiungeremo grandi obiettivi, proveremo a vincere lo scudetto».

CONTE – «Penso che sia un grandissimo allenatore, con una grande passione per il calcio che la trasmette ai tifosi e alla squadra. Il suo spirito è una grande motivazione».

MAICON – «La verità è che è un terzino impressionante con un fisico incredibile. Spero di fare la mia strada e di essere ricordato come lui in questo grande club».

MOMENTO PIÙ BELLO DELLA TUA CARRIERA – «Quando ho vinto la Champions con il Real Madrid o quando ho giocato il Mondiale con la Nazionale».

IDOLO DA BAMBINO – «Marcelo è il mio idolo. Ammiro le sue caratteristiche e il suo modo di essere».

RUOLO – «Preferisco giocare esterno ma nella posizione che sceglierà l’allenatore darò sempre il massimo, il 100%».

GIOCARE CONTRO L’INTER – «Penso sia stata un’esperienza molto bella, l’ambiente la gente e i tifosi. Ora me lo godrò io, l’ho fatto prima da fuori e ora lo farò da dentro il campo».

IDOLO DELL’INTER – «Un giocatore che mi ha ispirato nonostante abbiamo ruoli diversi è stato Samuel Eto’o. E’ stato un punto di riferimento, è africano come me e mi piace come vive il calcio».

3-5-2 DI CONTE – «Penso che mi adatterò bene. Nell’ultimo anno con il Dortmund ho giocato in quel ruolo e quindi penso che mi adatterò bene».

CONOSCENZE DELL’INTER – «Di questo anno conosco tutti perchè ho seguito molte partite. Ma anche quando hanno vinto la Champions al Bernabeu conoscevo molti giocatori: da Zanetti a Milito passando per Sneijder e Eto’o».

INTER – «Quando mi è arrivata l’offerta dell’Inter ho pensato fosse una buona opzione per crescere calcisticamente. E’ un grande club con dei tifosi incredibili, vivono il calcio in maniera speciale. E’ stato uno step per la mia carriera ed è un grande ambiente, e non ho sbagliato scelta: sono in un grande club».

SQUADRA DA PICCOLO – «Ho sempre tifato Real Madrid da piccolo, grazie a quel club sono il giocatore che sono ora».

OBIETTIVI – «Voglio vincere lo scudetto perchè è da molto tempo che non si vince. È l’obiettivo principale per portare gioia nei tifosi. Vincere lo scudetto e fare bene in Champions».

DIFFERENZA SERIE A E BUNDESLIGA – «Credo che ci siano differenze a livello tattico».

DAVIES O HAKIMI – «Chi più è veloce? Non lo so, è una gioia grandissima vederlo giocare ma siamo tutti e due molto veloci».

DERBY – «Voglio vincere e far godere i tifosi. Vogliamo che Milano sia nerazzurra».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Voglio dire che sono qui per dare il meglio di me. Spero che quest’anno faremo grandi cose e di poter celebrare qualche titolo».