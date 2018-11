Le parole dell’agente di Marek Hamsik sul suo assistito: dal rinnovo ai gol del centrocampista, ancora a secco dopo la prima parte di stagione

Almeno per quanto riguarda il gol, Marek Hamsik ha vissuto un inizio stagionale abulico con la maglia del Napoli. Il centrocampista slovacco, dopo le 7 reti messe a segno nella scorsa stagione, non è riuscito ancora a trovare la via del gol in 12 apparizioni stagionali. L’agente del calciatore, Martin Petras, ha parlato di questo e non solo, toccando anche l’argomento calciomercato e le voci che hanno accostato Hamsik al campionato cinese: «Non so se in Cina abbiano aggiunto un tetto salariale, non mi interessa. Il motivo per cui Marek non ha ancora segnato è il cambiamento della sua posizione in campo, ora gioca molto più dietro, da mezzala riusciva a sfruttare le sue abilità a inserirsi negli spazi» le parole a ‘Marte Sport Live’ di Radio Marte.

Petras ha poi proseguito:«E’ giusto che il Napoli creda allo scudetto, altrimenti che si va avanti a fare, i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio ma devono ancora venire a Napoli, gli azzurri sono cresciuti molto mentre la Juve è sempre uguale. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato, d’altronde Marek ha un contratto valido fino a giugno 2020 con un’opzione per un altro anno, quindi è come se scadesse nel 2021».