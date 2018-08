Hamsik svela: «Il Napoli non vince perché c’è la Juve. Sarri ‘malato’. Ancelotti? Eravamo scettici, poi…»

Il centrocampista e capitano del Napoli ha parlato della nuova annata, della sua carriera, dello Scudetto e di altro. Così Hamsik

Marke Hamsik ha cambiato ruolo ma non ha cambiato maglia. Il giocatore del Napoli voleva andare in Cina ma De Laurentiis ha respinto ogni offerta e Marekiaro, dopo un colloquio con Ancelotti ha deciso di rimanere. Lo slovacco ha parlato al Corriere dello Sport e ha esaltato i suoi idoli Zidane e Nedved e ha raccontato il suo amore viscerale per Napoli: «Ormai Napoli è casa mia e sono orgoglioso di stare qua. È una città in cui vivo bene e in cui non mi sento straniero. Napoli è migliore di tanti stereotipi e tanti pregiudizi. È una città splendida e i napoletani sono calore umano e intelligenza, senso dell’umorismo e generosità».

Marekiaro spera di proseguire ancora a lungo la sua carriera a Napoli e presto riceverà la cittadinanza onoraria a Castel Volturno, dove vive. Il giocatore ha parlato poi delle difficoltà a portare a casa dei titoli: «Il Napoli non vince perché ci sono squadre molto forti costruite negli anni per vincere in Italia e che ora sembrano attrezzate anche per vincere in Europa». Inevitabile un paragone Sarri–Ancelotti: «Sarri è uno che non trascurava nulla, era malato di calcio, viveva 24 ore su 24 in campo. Ancelotti è una persona stupenda e disponibile. Siamo un po’ tutti scettici dopo le amichevoli disputate, ma in campionato si è visto quanta grinta ci mettiamo, siamo tutti soddisfatti di lui e speriamo di vincere qualcosa insieme. Non so dove può arrivare la squadra ma vogliamo fare bene in Italia e in Europa».