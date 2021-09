Handanovic a Sky: «C’è gente che parla senza esser mai stata in porta»

Samir Handanovic ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole

Samir Handanovic ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole.

QUALIFICAZIONE – «Siamo più consapevoli e determinati. Il nostro obiettivo, come tutti gli anni, è quello di passare il turno. Quest’anno non dobbiamo mancare la qualificazione. Il girone diventa alla nostra portata quando passi il turno. Ci sono sempre delle insidie, se non sei al 100% perdi punti ovunque. Pensiamo prima al Real Madrid».

REAL MADRID – «In queste partite bisogna mantenere il tuo gioco e non dargli troppo palla, altrimenti cominciano a martellare. A queste squadre non piace correre indietro, quindi bisognerà attaccare. Siamo al 100%, c’è qualcuno con qualche acciacco ma non vedo perché non dovremo essere al massimo».

ERRORI – «Io sono abbastanza autocritico. Penso di sapere quando sbaglio e non sbaglio. Ci sono errori ed errori, individuali e di squadra. Non c’è problema, c’è gente che parla senza esser mai stata in porta».