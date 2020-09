Hauge: «So che ci sono contatti con il Milan. È una possibilità entusiasmante»

Jens Petter Hauge ha parlato del possibile trasferimento al Milan ai microfoni di NRK: queste le parole dell’attaccante

«Milan? So che ci sono stati contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando ci siamo sfidati e quello che hanno visto in precedenza. Dobbiamo vedere cosa succede. Per il tipo di calcio che giocano, potrei divertirmi. È un’opportunità entusiasmante, va presa sul serio e considerata. Se il club sarà soddisfatto dell’offerta, ho fiducia e sento che posso fare il grande passo. Cerco un club in cui ci sono buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me».