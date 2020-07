Hazard ancora out, Zidane: «Non possiamo rischiare…» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato di Eden Hazard in conferenza stampa: queste le parole del tecnico sul talento belga

Zinedine Zidane ha parlato di Eden Hazard, escluso dalla lista convocati per il match contro l’Athletic Club.

«Eden sta avendo problemi in questi giorni e noi non vogliamo rischiare nulla. Speriamo che sia un problema di poco conto e che potremo vederlo di nuovo presto. Quanto accaduto ad Hazard non vorremmo si ripetesse. Qui ci sono molte persone che lo aiutano, lui vuole aiutare la squadra e, quando non può farlo, diventa infelice. Non penso che abbia paura, ma vuole stare al meglio. Spero che usciremo presto da questa situazione».