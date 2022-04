Hazard via dal Real? Il fratello: «Non andrà via finché non dimostrerà di essere il più forte»

Le parole di Kylian, sul futuro del fratello Eden Hazard: «Non andrà via finché non dimostrerà di essere il più forte»

Kylian, fratello di Hazard, ha parlato del futuro di suo fratello Eden ai microfoni di RTBL. Ecco le sue parole:

REAL MADRID – «Non lascerà il Real Madrid finché non dimostrerà di essere il più forte. Questo è da sempre il suo atteggiamento, in tutti i club in cui è stato. Non vuole andarsene e non credo che lo farà».