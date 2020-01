Hellas Verona, altro rinforzo in difesa: arriva Cetin dalla Roma

Hellas Verona, dopo Dimarco arriva un altro rinforzo in difesa. Si tratta del giovane turco Mert Cetin, di proprietà della Roma

L’Hellas Verona continua a rinforzarsi. Dopo aver ufficializzato il colpo Dimarco dall’Inter, i veneti stanno per chiudere per un ulteriore tassello difensivo. Il profilo in questione proviene direttamente dalla Roma.

Si tratta del giovane difensore turco Mert Cetin, che lascerà i giallorossi per maturare la corretta esperienza in Serie A, considerata anche l’ormai folta concorrenza nel pacchetto arretrato di Fonseca.