Tony D’Amico ha parlato prima di Juventus-Hellas Verona

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Juventus.

«Noi dobbiamo ricordare l’anno scorso come voglia e ambizione di affrontare le partite. Per il resto è tutto cambiato e abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme. Kalinic? È un giocatore importante per noi, ha grande esperienza. Siamo convinti che col tempo potrà dimostrare il suo valore».