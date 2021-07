Hellas Verona, Lasagna va ko: il comunicato del club

Kevin Lasagna, attaccante del club scaligero, ha riportato un infortunio nelle ultime ore: il comunicato ufficiale

Brutte notizie arrivano in casa Verona. Al lavoro per preparare la prossima stagione agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, il club gialloblù dovrà fare a meno per qualche tempo di Kevin Lasagna, che in queste ore ha riportato un infortunio. Qui di seguito il comunicato dell’Hellas apparso sul sito ufficiale della società:

«Verona – Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Kevin Lasagna ha riportato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro».