Hellas Verona, ridotta la squalifica a Barak: ci sarà contro lo Spezia

Buone notizie per il Verona di Ivan Juric: Antonin Barak tornerà per il match del 3 gennaio contro lo Spezia. Ridotta la squalifica

Buone notizie per il Verona di Ivan Juric e per Antonin Barak. Il Giudice Sportivo ha ridotto la squalifica all’ex Udinese, che potrà tornare per la gara contro lo Spezia.

«La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto da Hellas Verona F.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini»