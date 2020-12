Hernanes: «Ronaldinho e Neymar i calciatori più forti con cui ho giocato»

Hernanes ha parlato durante la presentazione del libro “Architetture nerazzurre”: queste le parole del brasiliano

Hernanes ha parlato durante la presentazione del libro “Architetture nerazzurre” di Mario Parodi e Antonio Barillà. Le sue parole.

«Uno dei pochi errori che ho fatto in carriera, con la maglia dell’Inter, ho segnato e ho fatto la capriola. Esultando. Quello non capivo cosa potesse significare, poi ho capito e mi sono pentito. Sicuramente la delusione del Mondiale giocato in Brasile, con il 1-7 contro la Germania. È stata una delusione più grande che ho vissuto nel calcio»

«Compagno più forte? Ce ne sono due: Ronaldinho con cui ho giocato in Nazionale e Neymar. Per me loro sono di un altro mondo»