Herrera: «Mbappé rimasto al PSG? Mi disse una cosa. Su Messi...»

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato dell’arrivo di Messi, del futuro di Mbappé e delle condizioni di Sergio Ramos

Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’arrivo di Leo Messi, del futuro di Kylian Mbappé e delle condizioni di Sergio Ramos. Le sue dichiarazioni ai microfoni di AS.

MESSI «Per due o tre mesi, con gli argentini, abbiamo sempre parlato della possibilità che Leo arrivasse. Mi ha sorpreso molto: conosciamo tutti la sua storia e abbiamo avuto difficoltà a pensare che potesse indossare un’altra maglia. Lo stesso è capitato con Sergio Ramos».

MBAPPÈ – «Ho avuto l’intuizione che sarebbe rimasto, del resto il club ci aveva sempre rassicurati. Due settimane prima della chiusura del mercato gli ho chiesto informazioni e lui mi ha detto “Sono qui, sono qui'” Tutto quello che si diceva in giro non corrispondeva con ciò che succedeva qui. Quello che succede in questa stagione potrebbe influenzare le sue scelte future».

SERGIO RAMOS – «Ha una voglia pazzesca di giocare e noi vogliamo averlo presto con noi. È un leader e un vincente. Sono sicuro che quando tornerà, non si fermerà più».