Gol e azioni salienti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Genoa Inter

Gol e azioni salienti del match tra Genoa e Inter, valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21.

64′ GOL INTER 0-1 Lukaku porta in vantaggio l’Inter al primo vero tiro in porta; verticale di Barella a centro area per il belga che rientra sul mancino, apre il piatto e a giro trova l’angolo lontano dove Perin nulla può.

GOLAZOOOOOO de la bestia Lukaku que abre el marcador #GenoaInter 0-1 #SerieA pic.twitter.com/xQIWkQyzXp — Deportes y Noticias (@wilnoticias) October 24, 2020

78′ GOL INTER 0-2 Corner dalla sinistra, Brozovic mette sul primo palo dove Pinamonti la spizza e sul secondo palo, sfruttando l’immobilismo della difesa genoana, sbuca D’Ambrosio che corregge sottomisura.