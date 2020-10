Gol e azioni salienti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Torino Cagliari

Gol e azioni salienti del match tra Torino e Cagliari, valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21.

73′ GOL CAGLIARI – Cross rasoterra di Sottil e papera di Sirigu che non trattiene la palla sulla quale si avventa Simeone che da due passi mette dentro

49′ GOL TORINO – Belotti pareggia i conti. Cross dalla destra di Vojvoda, spizzata di testa di Bonazzoli ad anticipare Zappa e conclusione vincente del gallo da posizione defilata

🇮🇹🇽🇰 VOJVODA ASSIST Mergim Vojvoda with a beautiful cross to Belotti who equalizes the score to 2-2 as Torino face Cagliari. That’s Mergim’s second assist this season in Serie A. Vojvoda 🤝 Belotti pic.twitter.com/CMx76A6qA2 — Kosovans Abroad (@KosovansAbroad) October 18, 2020

19′ GOL CAGLIARI – Simeone porta in vantaggio il Cagliari. Zappa serve Nandez in area, passaggio in mezzo per l’argentino che controlla il pallone e trafigge Sirigu

12′ GOL DEL CAGLIARI – Azione confusa in area di rigore granata dopo un calcio d’angolo. Cross teso in mezzo, Walukiewicz fa la sponda per la spaccata di Joao Pedro che a porta sguarnita pareggia i conti

3′ GOL TORINO – Belotti spiazza Cragno dal dischetto e porta in vantaggio i granata