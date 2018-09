Higuain arrabbiato e nervoso: niente intervista dopo Cagliari-Milan

Gonzalo Higuain non ha rilasciato dichiarazioni dopo Cagliari-Milan. Il Pipita era visibilmente nerovso e arrabbiato

Niente interviste a fine partita per Gonzalo Higuain. Il Pipita era l’uomo scelto per la classica intervista post partita ma il giocatore non si è presentato ai microfoni di Sky Sport, nonostante la prima rete ufficiale realizzata con la maglia del Milan. L’attaccante, dopo aver dato il 5 a mister Rino Gattuso, ha saltato l’appuntamento con l’intervista a caldo e si è diretto negli spogliatoi visibilmente infastidito.

L’ufficio stampa si è avvicinato al Pipita per avvisarlo dell’intervista di fine partita ma Gonzalo è andato via molto, molto infastidito, è sfilato subito via negli spogliatoi, non voleva parlare. Evidentemente il numero 9 argentino, giunto al 7° gol in 8 partite con il Cagliari (non ha mai perso con i sardi) non era soddisfatto della prestazione sua o della squadra ed evidentemente avrebbe voluto andare via da Cagliari con un altro tipo di risultato.