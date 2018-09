Higuain vede Cagliari, segna e non perde: che numeri per il Pipita!

Il Pipita Higuain deve ancora trovare la prima rete con il Milan: il Cagliari è una delle sue vittime preferite in Serie A

Sfida nella sfida alla Sardegna Arena. Cagliari e Milan daranno battaglia alle 20.30 con i due bomber, Pavoletti e Higuain, che proveranno a far vincere le rispettive formazioni e a vincere il duello a distanza tra grandi bomber. Numeri importanti per il Pipita contro il Cagliari. L’argentino del Milan ha realizzato 6 gol in 7 partite giocate contro i sardi in A e non ha mai perso contro la società del presidente Giulini. Infatti, nei 7 precedenti sono arrivate 5 vittorie e 2 pareggi. Precedenti importanti per il Pipita che non ha ancora trovato il 1° gol con il Milan.

«Nell’amichevole della settimana scorsa sembrava l’uomo più arrabbiato al mondo, quando non riesce a fare gol comincia ad irritarsi e questo ti fa capire che campione è. È un giocatore che sta dando tanto, si fa voler bene, è coerente, questo è un segnale importante per tutto il gruppo. È un leader, assieme a Reina e Romagnoli» ha detto Rino Gattuso in conferenza. Il tecnico punta su questa rabbia per portare a casa 3 punti che sarebbero fondamentali, magari con un gol del suo nuovo numero 9.