Higuain-Dzeko: la sfida da 165 gol in Milan-Roma

Milan-Roma è pronta a regalare emozioni. Sarà sfida tra grandi bomber, sarà la sfida tra il duo Higuain-Dzeko

Dici Milan–Roma e dici anche Higuain–Dzeko. Sarà grande sfida tra bomber domani sera a San Siro, tra due grandi centravanti stranieri che hanno segnato 165 gol in Serie A (111 quelli segnati dal Pipita, 54 quelli realizzati dal bosniaco). Il centravanti argentino si è trasferito da poco a Milano, è sceso in campo al San Paolo ma è stato poco servito, è entrato poco nel vivo dell’azione, non ha ancora segnato con la maglia del Milan e spera di sbloccarsi alla sua prima a San Siro per interrompere la maledizione del numero 9 milanista che, dopo Inzaghi, ha semper fatto fatica.

Edin è una garanzia e ha realizzato un grandissimo gol, da 3 punti, a Torino contro il Toro. Il bosniaco ha steccato alla prima in casa (nelle precedenti occasioni aveva sempre segnato almeno un gol). Ieri il centravanti della Roma ha approfittato del sole romano per portare a spasso per Casal Palocco Rio, il cane corso, oggi la partenza per Milano, poi la sfida contro il Milan in programma domani sera a San Siro e valida per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Aria di grande sfida, aria di grandi bomber.