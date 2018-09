Gonzalo Higuain ha trascinato il Milan anche contro il Dudelange. Ottima prova del Pipita, al secondo gol consecutivo, il primo in Europa

Pipita di lotta e di governo. Il centravanti del Milan, schierato titolare e in campo fino alla fine contro il Dudelange, si è sbloccato anche in Europa. Il numero 9, dopo il gol al Cagliari, ha trovato il gol in Lussemburgo, all’esordio in Europa League con il Milan. Gonzalo Higuain è stato il migliore ieri, il trascinatore del ‘Milan B’. Tante riserve schierate da Gattuso e un solo grande leader: il Pipita. Il centravanti avrebbe potuto fare altri due gol ma ha trovato sulla sua strada Frising in serata di grazia.

«Siamo tutti sereni quando si vince, oggi poteva fare anche due o tre gol ma in questo momento è importante fare risultati. Non lo voglio solo sul dischetto dell’area di rigore ma deve attaccare anche sul primo palo quando ci sono determinate giocate». L’intesa tra Gonzalo e i compagni non è ancora al 100% ma si vedono già i primi miglioramenti. Gonzalo è leader, lotta, pressa, dà il buon esempio, si lamenta con i compagni (specialmente prima del gol), li incoraggia e li trascina. Non c’erano dubbi ma ora è ufficiale: il Milan ha trovato il suo nuovo leader.