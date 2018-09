Higuain fa da 9 e da 10: il primo a San Siro non si scorda mai

Gonzalo Higuain ha trovato il suo primo gol a San Siro con la maglia del Milan. Il Pipita segna, gioca da 9 ma anche da 10

Fa tutto (o quasi) lui: Gonzalo Higuain si è già preso il Milan! Terzo gol consecutivo, in una settimana, per il giocatore rossonero: in gol a Cagliari, poi in Europa League contro il Dudelange e infine in gol ieri, in casa, contro l’Atalanta, sua seconda vittima preferita in Serie A (9 i gol realizzati alla Dea con quello di ieri). Il Pipita, dopo 1 minuto e 33, ha realizzato il secondo gol più veloce della storia rossonera, dopo quello di Muntari alla Juve, suo secondo gol più veloce di sempre dopo uno realizzato all’Inter nel 2015.

L’argentino è un leader: guida, detta legge, si diverte, gioca da numero 9 ma anche da numero 10. E’ l’anima della squadra di Rino Gattuso: finalizza ma arretra e all’occorrenza fa da regista. L’argentino sbraita in alcune occasioni ma si è già preso il Milan. Il centravanti ex Juve era quello di cui aveva bisogno il Milan dopo un anno in cui i vari Nikola Kalinic e André Silva non hanno brillato, il club rossonero ha trovato l’uomo della provvidenza. Ora non resta che affinare l’intesa.